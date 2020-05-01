Алексей Райдер: детсады возобновят работу после снятия ограничений

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Детсады возобновят работу в штатном режиме после снятия ограничительных мер. В Тюменской области постепенно увеличивают количество дежурных групп в детских садах. Пока их 360, сообщает региональный оперативный штаб.

Как рассказал заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер, 64 группы были открыты в последнее время.

"Связано это с тем, что некоторые отрасли входят в обычный режим трудовой недели. Традиционно система дошкольного образования компенсирует услуги за детьми, когда это не могут делать родители. У нас имеется резерв для создания дежурных групп. Детские сады будут выводиться штатно в очный режим после снятия ограничительных мер из-за эпидемиологической обстановки", - заверил он.

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