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В Тюменской области активно реализуются меры поддержки безработных, предложенные Владимиром Путиным

Политика, 18:49 14 мая 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Максимальное пособие по безработице получают жители Тюменской области, потерявшие работу из-за пандемии коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина. Об этом сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич,

"С учетом районного коэффициента размер пособия в регионе составляет 13 тысяч 949 рублей, а в Уватском районе - 18 тысяч 195 рублей. Кроме того, уволенные после 1 марта граждане, имеющие несовершеннолетних детей, получают по 3 тысячи рублей на каждого ребенка", - рассказала Надежда Мазуркевич.

На сегодняшний день 2 тыс. 991 человек, уволенный после 1 марта, получает пособие в повышенном максимальном объеме, а с учетом выплат на детей таких граждан - 1 тыс. 242 человека. Граждан, получающих максимальное пособие, в общем объеме, уволенных до 1 марта - около 3 тыс. человек. Таким образом, общее количество граждан, которые получают пособие в максимальном размере – 10 тыс. человек.

"На сайте департамента труда и занятости создан калькулятор расчета пособия – любой гражданин может просчитать, какой размер пособия ему полагается", - рассказала Надежда Мазуркевич.

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# коронавирус , Надежда Мазуркевич , пособие , социальная поддержка

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