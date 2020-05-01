Двадцать семь пациентов находятся в моногоспитале Ишима

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27 пациентов находятся в моноинфекционном госпитале в Ишиме, по данным на 14 мая, сообщает пресс-служба Ишимской областной больницы №4.

За последние сутки из больницы выписали девять вахтовиков, у которых не подтвердилась коронавирусная инфекция, и поступили два новых пациента с COVID-19. Ими стали жительница Ишимского района и мужчина из Вагайского района.

Под наблюдением врачей и на лечении остается 16 вахтовиков – это жители разных регионов страны и 11 пациентов из соседних районов юга области. В числе больных жителей региона трое ишимцев (двое с подтвержденным диагнозом), двое из Ишимского района (диагноз подтвержден у одного, трое жителей с подтвержденным диагнозом из Казанского района, одна из них на ИВЛ, по одному жителю из Омутинского, Голышмановского и Вагайского районов (все с подтвержденным диагнозом).