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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Исследование на COVID-19 в Тюменской области увеличилось за сутки почти на четыре тысячи

Общество, 16:30 14 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Почти на четыре тысячи увеличилось количество исследованных проб на наличие нового коронавируса в Тюменской области за прошедшие сутки, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 14 мая в регионе проведено 109 тыс. 211 тестирований на COVID-19. Тюменская область входит в Топ-15 субъектов по количеству проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию. На каждые 100 тысяч населения приходится 6 тыс. 554,96 исследований.

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# исследования , коронавирус , пробы , Роспотребнадзор

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