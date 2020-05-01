Памятку о кредитных каникулах в пандемию разработали в Роспотребнадзоре

| Фото: вашифинансы.рф | Фото: вашифинансы.рф

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Памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул во время пандемии коронавируса разработал Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина по повышению финансовой грамотности россиян, сообщает ведомство.

Кроме того, на портале о финансах открыт специальный раздел о грамотных решениях во время пандемии. Там можно найти ответы на вопросы о господдержке в период самоизоляции и защите своих прав, как потребителя финансовых услуг. Выбрать инструменты для сохранения сбережений. Узнать, к кому обратиться за бесплатной консультацией и как оптимизировать семейный бюджет.

Работа портала поддерживается Роспотребнадзором и Минфином России.