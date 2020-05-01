Рекомендации для возобновляющих работу предприятий опубликовал Роспотребнадзор

| Фото: rospotrebnadzor.ru | Фото: rospotrebnadzor.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, связанных с эпидемией новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление ведомства со ссылкой на ресурс стопкоронавирус.рф.

В рекомендациях указаны требования к организации работы предприятий общественного питания, саун, продовольственных и непродовольственных магазинов, ателье, химчисток, салонов красоты, автозаправок и киносъемочных площадок. Ознакомиться с ними можно в разделе "Документы" на сайте стопкоронавирус.рф.

Наглядные материалы размещены в разделе "Памятки".

Общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

С 12 мая завершился единый период нерабочих дней, ранее введенный указом президента РФ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа.

Главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий.

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными.