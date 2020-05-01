На двух пациентов меньше стало в инфекционном моногоспитале Ишима

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Двух выздоровевших жителей Ишима выписали из инфекционного моногоспиталя 14 мая, сообщает пресс-служба Ишимской областной больницы №4.

На данный момент ишимцев с коронавирусной инфекцией в госпитале нет. На утро 15 мая в нем на лечении находится 25 человек, только у 12 из них лабораторно подтвержден COVID-19. Это пять вахтовиков из других регионов и семь жителей соседних районов области три - из Казанского района (одна пациентка на ИВЛ) и по одному жителю из Ишимского, Омутинского, Вагайского и Голышмановского районов.

Два пациента с пневмониями также продолжают лечиться в условиях госпиталя. 15 мая в обсерваторий будут направлены семь вахтовиков Уватского месторождения, у них тесты на коронавирус показали отрицательный результат. У остальных взяты анализы и направлены на исследования в Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области для подтверждения коронавирусной инфекции.