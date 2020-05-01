Заразившимся коронавирусом врачам выплатят страховки

| Фото: Заразившимся коронавирусом врачам выплатят страховки | Фото: Заразившимся коронавирусом врачам выплатят страховки

Страховые выплаты, заразившимся коронавирусом врачам, выплатят в России, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Дополнительные единовременные страховые выплаты медработникам, непосредственно работающим с коронавирусными больными и пациентами с подозрением на COVID-19, назначил Владимир Путин.

Размеры выплат при заболевании или осложнении после COVID-19 (без наступления инвалидности) составляет 68 тыс. 811 рублей. При стойком нарушении здоровья (при установлении группы инвалидности) – I группа — 2 млн 64 тыс.339 рублей, II группа — 1 млн 376 тыс. 226 рублей, III группа 688 тыс. 113 рублей.

Выплату производит Фонд социального страхования сверх выплат, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.08.1998 № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" по результатам расследования страхового случая.