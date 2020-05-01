Суточный прирост COVID-19 в Тюменской области составил 33 случая

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Далее в сюжете В Тюменской области число заразившихся COVID-19 достигло 1135

33 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки.

Всего в России выявлено 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах на 17 мая, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества заболевших 42, 4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 тыс. 207 человек.

Лидеры по числу заболевших: Москва - 3 тыс. 855 человек, Московская область - 907, Санкт-Петербург - 451, Нижегородская область - 281.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 тыс. 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 631 летальный исход, выздоровели 67 тыс. 373 человек.