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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Суточный прирост COVID-19 в Тюменской области составил 33 случая

Общество, 12:40 17 мая 2020

www.mos.ru

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33 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки.

Всего в России выявлено 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах на 17 мая, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества заболевших 42, 4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 тыс. 207 человек.

Лидеры по числу заболевших: Москва - 3 тыс. 855 человек, Московская область - 907, Санкт-Петербург - 451, Нижегородская область - 281.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 тыс. 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 631 летальный исход, выздоровели 67 тыс. 373 человек.

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# коронавирус

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