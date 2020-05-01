В Тюменской области с 18 мая возобновят работу предприятия бытовых услуг

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Первый этап снятия ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, начнется 18 мая. Об этом заявил в видеообращении к тюменцам губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Президент России Владимир Путин дал главам регионов полномочия поэтапно ослаблять ограничительные меры, основываясь на анализе санитарно-эпидемиологической ситуации", - напомнил Александр Моор. Для этого руководителем Роспротребнадзора утверждены методические рекомендации. В них есть три главных показателя, при достижении которых губернаторы могут приступать к поэтапному снятию ограничений.

Первый и самый главный показатель - коэффициент распространения инфекции. Рассчитывается он просто: сумма вновь выявленных заразившихся COVID-19 за последние четыре дня делится на ту же сумму за предыдущие четыре дня. Этот коэффициент должен быть меньше единицы.

Второй показатель - количество свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией должно составлять не менее 50% от расчетного. В Тюменской области в соответствии с поручением главы государства должно было быть организовано 769 коек, в реальности создано 770.

Третий показатель - охват населения тестированием на COVID-19. Его минимальное значение должно составлять 70 тестов на 100 тыс. населения. В Тюменской области тестированием уже охвачено 280 человек на 100 тысяч населения. Наш регион на протяжении долгого времени входит по данному показателю в десятку лидеров.

"Таким образом, к 17 мая мы достигли всех трех показателей. Коэффициент распространения COVID-19 в регионе - 0,6. Формально это дает нам основания для перехода ко второму этапу снятия ограничений. Но есть хорошая пословица о том, где нужна спешка. Мы полтора месяца жили в условиях достаточно жестких ограничений, соблюдали режим самоизоляции. Многие предприниматели не работали и несли убытки. Но за это время мы сумели добиться очень хрупкого равновесия. Если мы сделаем быстрые и необдуманные шаги, оно может нарушиться. И тогда мы вынуждены будем вернуться к жестким ограничениям", - предостерег от излишнего оптимизма губернатор.

На первом этапе снятия ограничений, с 18 мая, появится возможность работы у всех без исключения предприятий сферы услуг.

"Я обращаюсь, в первую очередь, к предпринимателям, работающим в сфере бытовых услуг, а также к потребителя этих услуг, которые по ним уже соскучились. Что там говорить, я и сам уже порядком оброс, потому что крайний раз был у своего парикмахера 6 марта. У всех у нас, дорогие друзья, уже с понедельника появится возможность эти услуги получить, а у предпринимателей - оказывать их нам", - сообщил глава региона.

Кроме того, смогут возобновить свою деятельность магазины непродовольственных товаров, площадь торгового зала которых не превышает 400 кв. метров и которые имеют отдельный вход с улицы. Обслуживание посетителей должно производиться из расчета 1 покупатель на 4 кв. метра.

Безусловно, все предприниматели, работники и посетители магазинов и предприятий бытовых услуг должны строго соблюдать предписанные санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом говорится в постановлении правительства Тюменской области, которое глава региона подписал 17 мая. В случае выявления нарушений предприятия будут закрыты.

"Независимо от того, на каком этапе снятия ограничений мы будем находиться, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для наших земляков старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Сохраняется обязательный масочный режим во всех общественных местах и общественном транспорте. Это очень важное условие для сохранения достигнутой стабильности и позитивной динамики распространения инфекции", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко