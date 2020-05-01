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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Кому сделают прививку от коронавируса в первую очередь, рассказал вирусолог

Общество, 12:29 18 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса станут те, кто находится в группе риска, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление руководителя отделения микробиологии латентных инфекций национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктора Зуева.

В числе первых вакцинируют врачей, работающих с зараженными COVID-19 пациентами, и работников, чья деятельность предполагает контакты с большим количеством людей - билетеров, волонтеров, кассиров, таксистов.

Вирусолог объяснил, что после того, как люди из максимальной группы риска будут вакцинированы, прививку от коронавируса будут делать всем остальным. Ученый полагает, что в будущем вакцинация от коронавируса станет такой же обычной процедурой, как прививка от сезонного гриппа.

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# вакцинация , коронавирус

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