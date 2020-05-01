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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские медики отправятся лечить больных COVID-19 в Красноярский край

Общество, 13:09 18 мая 2020

ФМБА России | Фото: ФМБА России

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Тюменские медики в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в ближайшее время отправятся в Красноярский край, сообщает региональный оперативный штаб.

В пос. Еруда будет развернут полевой госпиталь на одну тысячу коек для зараженных коронавирусом работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.

ФМБА России уже направило в этот поселок три тонны груза с медикаментами – антибиотики для лечения COVID-19, противовирусные препараты, препараты для лечения сопутствующих заболеваний. Один вертолет был заполнен исключительно расходными материалами и средствами индивидуальной защиты.

Мобильный отряд Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в составе 11 специалистов прибыл на Олимпиадинский ГОК для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

В ближайшее время он будет усилен 50 медиками из подведомственных агентству учреждений, в том числе из Тюмени и Ханты-Мансийска.

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# Красноярский край , медики

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