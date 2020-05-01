Тюменская область вошла в число лидеров по вводу жилья на человека

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по вводу жилья в пересчете на одного жителя по итогам 2019 года. В Топе рейтинга, составленного РИА Новости, она попала на четвертое место, уступив Ленинградской, Московской, Липецкой областям.

По мнению экспертов, 2019 год для российского строительного сектора был в целом неплохим: по его итогам в России ввели 79,4 млн кв. метров жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для садоводства), что на 4,9% больше, чем в 2018 г. В пересчете на одного жителя в России это 0,541 кв. метра жилья, но значение показателя в регионах различается.

Меньше всего жилья в 2019 г. введено на Чукотке, Магаданской области и Мурманской области. Еще в трех регионах — Камчатском крае, Еврейской автономной области и Забайкалье — ввели менее 0,2 кв. метра жилья на человека.

По итогам года объемы жилищного строительства выросли в большинстве регионов. Позитивная динамика зафиксирована в 60 субъектах, в 24 объемы ввода жилья снизились и в одном — Томской области — не изменились.