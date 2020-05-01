В Нефтеюганском районе легковушка попала под большегруз

| Фото: УМВД России по Югре | Фото: УМВД России по Югре

Один человек погиб в результате дорожной аварии в Нефтеюганском районе, сообщает управление МВД России по Югре.

ДТП произошло на 591 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительным данным, водитель "Лады Калины" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-Benz Actros под управлением 57-летнего мужчины.

Водитель большегруза, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет. В результате ДТП, 61-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Полицейские работают на месте происшествия. На участке дороги организовано реверсивное движение.