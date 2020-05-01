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Директор Тобольской научной станции стал экспертом Агентства стратегических инициатив

Общество, 18:00 20 мая 2020

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Директор Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Игорь Ломакин вошел в состав региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив.

Как рассказали корреспонденту “Тюменской линии” в тобольской комплексной научной станции, в новой общественной должности Игорь Ломакин будет заниматься экспертизой проектов и инициатив в Тюменской области по двум направлениям – "Промышленность" и "Цифровая экономика".

Немаловажную роль в процедуре утверждения кандидатуры тобольского ученого на должность эксперта Агентства стратегических инициатив сыграли опыт в организации сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики и наличие у него профильного экономического образования. Игорь Ломакин окончил Московский государственный университет инженерной экологии и аспирантуру Государственного университета управления, является специалистом в области инвестиционной оценки. На протяжении нескольких лет Игорь Ломакин возглавляет Общественный совет Тобольских предприятий СИБУРа.

Сегодня в состав региональной экспертной группы входят представители общественных и деловых кругов, профессиональных сообществ, научных и образовательных учреждений Тюменской области, имеющие практические знания по вопросам образования, социального развития, предпринимательства и современных технологий.

Евгений Новоселов

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# Агентство стратегических инициатив , РАН , Тобольск

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