Тюменские студенты вышли в финал всероссийской киберспортивной лиги

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Победу в региональном этапе всероссийских соревнований по киберспорту одержали спортсмены ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студенты университета стали лучшими игроками Уральского федерального округа в дисциплинах Dota2, CS:GO, Hearthstone, Clash Royale, Warcraft 3 Reforged. Тюменцы вышли в финал соревнований Всероссийской киберспортивной студенческой лиги с общим призовым фондом 4 млн рублей. Всего в финальных состязаниях сразятся 292 сборные из 43 регионов России.

Заключительный этап состоится 23–24 мая в онлайн-формате, его участниками станут более 6,5 тыс. студентов. Трансляция турнира будет доступна на сайте чемпионата и в социальных сетях лиги.

"Успехи обучающихся ТюмГУ на киберспортивной арене – это заслуга студенческого объединения"Киберспортивная лига ТюмГУ" и ее руководителя Валерия Лешехвы, который на протяжении нескольких лет развивает это направление в университете", – рассказал руководитель центра поддержки талантливых обучающихся Алексей Мартынов.

Всероссийская киберспортивная студенческая лига – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года. В 2019 году призовой фонд составил более 3 млн рублей.