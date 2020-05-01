В детской школе искусств "Этюд" открыли прием на обучение по шести направлениям

| Фото: этюд72.рф | Фото: этюд72.рф

Прием заявлений в электронном виде на поступление для обучения в 2020-2021 году начался в тюменской детской школе искусств "Этюд".

Ребят от 4 до 17 лет приглашают на направления "Инструментальное исполнительство", "Изобразительное искусство", "Хореография", "Вокал", "Актерское мастерство" и в группы раннего эстетического развития.

Заявление принимают по адресу: etyud-do@mail.ru c пометкой "заявление на прием".

Дата проведения вступительных испытаний будет известна позже. Подробнее здесь.