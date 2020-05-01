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Мужчина отравился продуктами горения на пожаре в Тюмени

Происшествия, 12:27 22 мая 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина отравился продуктами горения на пожаре в доме в переулке Западный в Голышмановском городском округе 21 мая.

Сообщение о пожаре поступило в 17 часов. "Произошел пожар в однокомнатной квартире 12-квартирного двухэтажного жилого дома. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры. Площадь возгорания не ушла за один квадратный метр. Но не обошлось без пострадавших", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Продуктами горения отравился мужчина 1980 года рождения. По словам Александра Зубарева, его госпитализировали в областную больницу №11.

Причиной пожара стало нарушение правил устройства электрооборудования.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , пожары

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