Более полумиллиона рублей помогли взыскать потребителю через суд специалисты Роспотребнадзора

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Более 580 тыс. рублей в пользу потребителя взыскал Тюменский районный суд с индивидуального предпринимателя за невыполнение договора возмездного оказания услуг, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора было привлечено судом к участию для дачи заключения по делу, и специалисты сочли требования истца правомерными.

Потребитель обратился в Тюменский районный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю, с которым у него был заключен договор на установку забора, изготовления ворот, калитки, устройства отмостки, монтажа цокольных панелей. Он полностью оплатил услуги и частично – строительные материалы. Однако, ответчик свои обязательства, исполнил только в части устройства отмостки, а оставшиеся виды работ не исполнил в срок. Обращение заказчика с претензией он оставил без внимания.

Решением суда исковые требования потребителя удовлетворены частично. С ответчика взыскана 131 тыс. рублей, уплаченные по договору, 127 тыс. 850 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ, неустойка за нарушение сроков возврата денежных средств в размере этой же суммы, 2 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также штраф в размере 194 тыс. 350 рублей. Всего взыскано в пользу потребителя взыскано 583 тыс. 50 рублей.

Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу.