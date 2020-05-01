Российский гроссмейстер сыграет с космонавтом МКС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин проведет шахматный матч против космонавта Анатолия Иванишина, который находится на Международной космической станции, сообщает РИА Новости.
"Девятого июня сыграю в шахматы с космонавтом Анатолием Иванишиным. Следите за подробностями", - написал Карякин в своем аккаунте в Twitter.
На станции в настоящее время работают российские космонавты Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Сергей Карякин - титулованный российский шахматист, чемпион мира по рапиду и блицу. В 2016 году в матче за звание чемпиона мира по шахматам россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.