Российский гроссмейстер сыграет с космонавтом МКС

| Фото: ria.ru | Фото: ria.ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проведет шахматный матч против космонавта Анатолия Иванишина, который находится на Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

"Девятого июня сыграю в шахматы с космонавтом Анатолием Иванишиным. Следите за подробностями", - написал Карякин в своем аккаунте в Twitter.

На станции в настоящее время работают российские космонавты Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Сергей Карякин - титулованный российский шахматист, чемпион мира по рапиду и блицу. В 2016 году в матче за звание чемпиона мира по шахматам россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.