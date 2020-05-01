Такси для ветеранов Великой Отечественной войны заработало в Тюмени

| Фото: департамент социального развития тюменской области | Фото: департамент социального развития тюменской области

Участники Великой Отечественной войны на постоянной основе смогут передвигаться по Тюмени бесплатно и с комфортом. Благотворительную акцию "Такси для ветеранов" запустили "Яндекс.Такси" совместно с областным геронтологическим центром, сообщает региональный департамент социального развития.

Воспользоваться льготной поездкой можно, когда необходимо добраться до магазина, аптеки, поликлиники или любой другой точки города — ограничений нет. Водители такси заберут ветерана по указанному адресу и проследуют по назначенному маршруту. Как отмечают организаторы, благотворительный проект уже объединил 22 региона.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее, не менее чем за один день, оставить заявку на машину по телефону диспетчерской, организованной на базе службы помощи и ухода областного геронтологического центра 8(3452) 51-76-27.