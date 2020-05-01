Ученые: мытье рук значительно снижает риск заражения COVID-19

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Высокую эффективность мытья рук для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией доказали ученые. Об этом со ссылкой на журнал Wellcome Open Research сообщает РИА Новости.

Как говорится в опубликованном изданием исследовании, специалисты университетского колледжа Лондона в Великобритании провели исследование с участием 1 тыс. 633 человек. Наличие у них COVID-19 определяли по мазкам из носовой полости.

Добровольцы указывали, какие меры они принимают для соблюдения гигиены рук. Так, часть участников исследования отметила, что моет руки с мылом пять раз в день или меньше, другая — 6-10 раз в сутки, третья — свыше 10 раз в день.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что в группе, которая предпочитала умеренную частоту мытья рук, риск заражения коронавирусной инфекцией снижался на 36 %. При этом повышенная частота не демонстрировала более существенного снижения риска по сравнению с предыдущей группой.