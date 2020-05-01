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Тюменские семьи получают президентские выплаты на ребенка до трех лет

Общество, 10:46 26 мая 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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Более 120 млн рублей составил общий объем президентских выплат семьям с детьми в Тюменской области за апрель и май. Об этом рассказал заместитель управляющего областным отделением Пенсионного фонда России Виталий Левенков.

Напомним, что расширено право семей на получение ежемесячных выплат в размере 5 тыс. рублей. Отныне все семьи, чьи дети были рождены либо усыновлены с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, могут получить средства. Ранее выплата с апрель по июнь полагалась лишь семьям, имеющим или имевшим право на маткапитал.

"На сегодня областным отделением ПФР принято более 13 тысяч обращений о выплатах. Решение о выплатах вынесено по 12 тысячам заявлений. Готовятся документы по выплатам за июнь", - сообщил заместитель управляющего областным отделением ПФР.

Заявления о выплатах принимаются до 1 октября 2020 года. В них необходимо указать всех детей, имеющих право на выплату. Документ можно подать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг.

Напомним, президентские выплаты - одна из принятых по инициативе президента России Владимира Путина мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавирусной инфекции.

Евгений Бабенко

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# Виталий Левенков , Владимир Путин , социальные выплаты

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