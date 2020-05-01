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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более ста шестидесяти тысяч исследований на коронавирус провели в регионе

Общество, 11:50 26 мая 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

165 тыс. 118 проб на новую коронавирусную инфекцию исследовано в Тюменской области по данным на 26 мая. За последние сутки проведено более 4 тыс. 500 тестирований, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По числу тестирований горожан на выявление COVID-19 Тюменская область входит в список лидеров. Для этого в регионе используются самые современные методы диагностики.

Анализы проводятся методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется носоглоточный мазок. Если у пациента выявлен коронавирус, для выписки и подтверждения выздоровления необходимо два отрицательных результата.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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