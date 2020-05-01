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Ялуторовская пенсионерка отдала мошенникам почти сорок тысяч рублей

Происшествия, 17:19 26 мая 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Около 40 тыс. рублей лишилась жительница Ялуторовска после общения с мошенниками в социальных сетях, сообщает УМВД России по Тюменской области.

70-летней пенсионерке пришло сообщение от своей знакомой о том, что банк дарит своим клиентам 4 тыс. рублей. Чтобы получить эти деньги, нужно написать данные банковской карты и коды, которые поступят на телефон. Ялуторовчанка выполнила указания и лишилась всех денег. Позже она вспомнила, что несколько дней назад собеседница ей писала, что ее аккаунт взломали мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело, разыскиваются подозреваемые.

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# мошенничество , пенсионерка , Ялуторовск

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