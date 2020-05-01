Тюменские школьники презентуют социальные проекты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полуфинал областного конкурса молодежных социальных инициатив "Сильные духом!" пройдет в режиме онлайн 29 мая. Защита проектов стартует в 15 часов на платформе Zoom, сообщает департамент образования Тюмени.

Свои разработки в нескольких номинациях представят команды девяти школ города. Так, участники номинации "Мой выбор – трезвость" расскажут о технологии продвижения познавательных и полезных занятий, популяризации спорта и здорового образа жизни.

В номинации "Мой выбор – свобода от гаджетов" команды презентуют новые формы активного отдыха школьников на переменах, дома и на улице.

Практики, формирующие культуру общения, развитие коммуникативных навыков и этических норм бесконфликтного общения представят участники номинации "Мой выбор – свобода от вредных привычек".

Также школьники, участвующие в номинации "Мой выбор – жизнь и здоровье", расскажут о способах привлечения внимания молодежи к семейным ценностям и пропаганде жизни.

Оценивать работы участников будут эксперты Информационно-методического центра Тюмени. Победители отправятся на финал областного конкурса, который пройдет в сентябре 2020 года.