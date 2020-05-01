Адресное хозяйство обновляют в Сорокинском районе

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Более 250 новых табличек с номерами домов установили в Сорокинском районе.

Также, по информации отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи районной администрации, в Большом Сорокино установлено 26 табличек с номерами подъездов и квартир и шесть указателей с названиями улиц.

Продолжается установка табличек в Ворсихинском сельском поселении, всего здесь появится 275 номеров домов, 21 указатель улиц и пять табличек с номерами квартир.

Отметим, что адресное хозяйство приводят в порядок в рамках подготовки ко Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.

Евгения Шевцова