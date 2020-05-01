Кошке Лее срочно ищут передержку

| Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошке Лее нужна передержка или постоянный хозяин. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Лее чуть меньше года. По словам куратора, это ласковая и игривая кошка, хорошо ладит с сородичами. Отдают на постоянное место жительства с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев: 8-982-130-69-16, Виктория.

Выбрать другого питомца на передержку или забрать из фонда можно здесь.

Евгения Шевцова