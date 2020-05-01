В Тобольске День защиты детей отметят онлайн-концертом

| Фото: https://vk.com/sintezdeti | Фото: https://vk.com/sintezdeti

Онлайн-концерт, посвященный Дню защиты детей, пройдет в Тобольске 1 июня.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководить школы талантов "Синтез Дети" Эльмира Дейнеко, в мероприятии примут участие преподаватели и воспитанники центра культуры и искусств Тобольска.

"Мы провели два подобных онлайн-концерта 9 мая и в День семьи. И у них было много положительных откликов. В День защиты детей мы решили продолжить. В течение часа вместе будем петь песни и общаться. К трансляции присоединится участница проекта "Голос. Дети" Александра Нехай из Санкт-Петербурга. Также мы пригласили принять участие в мероприятии представителей городской администрации", - рассказала Эльмира Дейнеко.

Вести мероприятие в специально оборудованной студии будут участники тобольского коллектива "Юнис". Они будут звонить детям из городских вокальных ансамблей и вместе с ними петь современные песни. Также у детей будет возможность выиграть призы и подарки за исполнение танцев, стихов и песен.

Посмотреть мероприятия можно будет в группе СинтезДети во ВКонтакте и в аккаунте школы талантов в Инстаграм. Начало в 15 часов.

Евгений Новоселов