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В Ялуторовске начали строить крытый бассейн

Экономика, 11:57 01 июня 2020

Фото пресс-службы администрации Ялуторовска

Подготовку фундамента для будущего бассейна начали на ул. Менделеева в Ялуторовске.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, эту часть работ строители завершат до конца мая.

Здание бассейна займет 5 тыс. кв. метров. Здесь разместятся шесть плавательных дорожек длиной 25 метров. Объем бассейна — 500 тонн воды. Согласно проектно-сметной документации, строительство объекта займет 14 месяцев.

Также в микрорайоне, где будет новый бассейн, размесят комплекс детских и спортивных тренажеров. Вокруг них оборудуют велосипедную дорожку.

Фото пресс-службы администрации Ялуторовска Фото пресс-службы администрации Ялуторовска Фото пресс-службы администрации Ялуторовска ﻿

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# бассейн , строительство , Ялуторовск

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