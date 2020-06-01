В Ялуторовске начали строить крытый бассейн
Фото пресс-службы администрации Ялуторовска
Подготовку фундамента для будущего бассейна начали на ул. Менделеева в Ялуторовске.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, эту часть работ строители завершат до конца мая.
Здание бассейна займет 5 тыс. кв. метров. Здесь разместятся шесть плавательных дорожек длиной 25 метров. Объем бассейна — 500 тонн воды. Согласно проектно-сметной документации, строительство объекта займет 14 месяцев.
Также в микрорайоне, где будет новый бассейн, размесят комплекс детских и спортивных тренажеров. Вокруг них оборудуют велосипедную дорожку.