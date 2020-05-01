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Госдума: самозанятые получат поддержку наряду с субъектами малого и среднего бизнеса

Экономика, 18:59 29 мая 2020

duma.gov.ru

Закон, в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых, приняли депутаты Государственной думы. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь идет о финансовой и имущественной поддержке: аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным.

"В условиях коронавируса крайне важно поддержать бизнес-активность самозанятых, помочь им преодолеть негативные явления в экономике и восстановить доходы. Такие меры особенно важны в связи с тем, что с 1 июля 2020 года режим самозанятых распространен на всю страну", - подчеркнул Вячеслав Володин.

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# Госдума , господдержка , закон , предприниматели , самозанятые

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