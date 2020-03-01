Жители Уватского района включаются в программу самозанятости

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Житель Увата Сергей Шкиленко стал участником программы самозанятости в 2020 году. Он открыл цех по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Предприниматель успешно защитил бизнес-проект на рабочей группе в администрации муниципалитета в феврале. На выделенные средства он купит фрезерный станок. В правобережном Увате планирует организовать продажу изделий, в левобережном временно открыл магазин.

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru

"Работаю с Ижевским деревоперерабатывающим комбинатом. Половина ассортимента в магазине – это их продукция. Остальное буду изготавливать сам: лавки, пологи, веники. Например, изготовление обычной двери займет три дня, а дверь толщиной около восьми сантиметров придется подождать до двух недель. Продукция представлена из таких сортов деревьев, как лиственница, кедр, сосна, береза и елка", – рассказал Сергей Шкиленко главе района.

Директор Центра занятости населения Татьяна Белова заметила, что с начала действия программы – 2013 года – открыли свое дело 42 жителя Уватского района, из них прекратили свою деятельность лишь тринадцать. Остальные продолжают развиваться. В 2019 году поддержкой воспользовались пятеро жителей. Размер финансовой помощи при государственной регистрации в 2020 году составляет 192 тыс. рублей.