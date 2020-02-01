В Тюменской области почти на две тысячи выросло количество самозанятых граждан

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

2 тысячи 418 самозанятых граждан зарегистрировано в Тюменской области на 17 февраля 2020 года. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ирина Слепченко.

"Из них только 320 человек ранее были предпринимателями, - пояснила она. – Остальные, а это 87%, впервые зарегистрировались в налоговых органах, раньше они не были в правовом поле. И это только за полтора месяца эксперимента. Мы ожидаем, что к концу года количество самозанятых в регионе может достигнуть 12 тысяч".

Тюменская область с 1 января 2020 года вошла в число регионов, где введен специальный налоговый режим для тех, кто оказывает платные услуги и хочет находиться в правовом поле. Выйти из тени теперь могут те, кто считают себя фрилансерами. Это дизайнеры, фотографы, программисты и те, кто оказывает платные услуги: парикмахеры, мастера маникюра, ведущие, стилисты, бухгалтеры, таксисты, а также люди, сдающие в аренду квартиры и производящие изделия ручной работы.

Стать самозанятым может любой гражданин Тюменской области, получающий доход от своей профессиональной деятельности, у которого нет наемных рабочих и чей доход в год не превышает 2,4 млн рублей. Самозанятые вместо обычного подоходного налога (13%) будут оплачивать 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от средств, перечисленных со счетов юридических лиц.

Борис Олейник