Художественные двери из ижевской липы создает уватский предприниматель

из личного архива Сергея Шкиленко из личного архива Сергея Шкиленко

Художественные двери из липы, мебель из сосны, шкатулки из дуба создает столяр-предприниматель с. Уват Сергей Шкиленко. Для создания орнаментов на изделиях он приобрел станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Организовать бизнес помогло участие в программе "Самозанятость населения".

Детское увлечение переросло в бизнес после того, как понял, что работа бурильщиком, водителем не приносит большого удовольствия, рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

По словам Сергея Шкиленко, умение мастерить из дерева разные поделки, предметы быта передалось от отца, профессионального столяра.

"Школьником изготавливал табуреты, лопаты. Последние несколько лет работаю над созданием мебели, дверей, окон. Рисунки для дверей создаю с помощью компьютерной программы. Для нанесения орнамента, фигур животных, птиц и другого приходилось ездить в Тюмень. В январе этого года мне, как безработному предложили стать участником программы "Самозанятость". С супругой подготовили бизнес-проект. Выиграли субсидию, 192 тысячи рублей. Добавили свои средства и за миллион рублей купили станок с ЧПУ. Теперь у меня мастерская полностью укомплектована", - говорит уватский мастер.

Сергей Шкиленко оформил предпринимательство. Единственное, что пока не удается ему решить по условиям программы "Самозанятость населения, - это предоставить рабочее место. Желающих стать подмастерьем, нет во всей Тюменской области, столяр – не популярная профессия у молодежи, сетует предприниматель.

Изделия из дерева пользуются популярностью, замечает он. Наладив поставки сырья: липы, дуба, сосны из трех регионов страны, Сергей Шкиленко едва успевает выполнять заказы для жителей Уватского района, северных городов тюменского региона.

"Двери с изображением зверей, птиц в основном заказывают охотники и северяне для своих дач. Летом больше всего просят создать окна, двери. Также оставляют заказы за изготовление детских кроваток, кухонных и спальных гарнитуров", - говорит Сергей Шкиленко.

из личного архива Сергея Шкиленко из личного архива Сергея Шкиленко

Винтовые, резные лестницы – последняя новинка уватского мастера. Жилье на селе строится, новоселов, которые предпочитают дерево другим материалам, тоже становится больше. Так что без работы опытный столяр Сергей Шкиленко точно не останется.

Анжела Лебедева