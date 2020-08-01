Участница программы "Самозанятость" организовала бизнес в Упорово

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Жительница с. Упорово Ольга Белокурова стала участницей программы "Самозанятость". На реализацию проекта организации салона красоты по уходу за бровями и ресницами она получила 192 тыс. рублей, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В феврале 2020 году в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства в селе Упорово проходил тренинг "Азбука предпринимателя". Ольга Белокурова воспользовалась государственной поддержкой и прошла пятидневный курс, на котором составила подробный бизнес-план, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, подала заявление в Центр занятости населения и получила 192 тыс. рублей по программе самозанятости на развитие проекта.

С сентября Ольга Белокурова запускает курс по наращиванию, ламинированию ресниц и оформлению бровей. Молодой предприниматель планирует создать два рабочих места.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Напомним, в Тюменской области действует инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, которая помогает предпринимателям на старте, сопровождает проекты, а также оказывает финансовую, консультационную, образовательную и иную помощь в режиме "одного окна".

Субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность, могут воспользоваться бесплатными консультациями в рамках деятельности центра "Мой бизнес" и реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Обратиться за консультацией можно по следующим адресам: Центр оказания услуг "Мой бизнес", Тюмень, ул. Республики, 142, телефон +7 (3452) 534-000 (доб. 1093), lejnina@iato.ru; Центр поддержки предпринимательства, Тюмень, ул. Грибоедова, 2, телефон +7 (3452) 49-99-44 (доб.241), cpp@iato.ru; представительства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" на местах.