Педагог из Ушаково организовала бизнес по программе "Самозанятость населения"

| Фото: Юлии Роденко | Фото: Юлии Роденко

Учитель истории из дер. Ушаково Тюменского района Юлия Роденко организовала бизнес, став участницей программы "Самозанятость населения". На средства господдержки она открыла центр развития детей. В нем учит ребят скорочтению, ментальной математике, проводит занятия по нейрофитнесу.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" предприниматель, директор Центра развития детей "Альфа" мкр Молодежный дер. Ушаково Юлия Роденко, для открытия образовательного центра первое, что она сделала – получила дополнительное образование.

"У меня два высших образования: экономические и педагогическое. С рождением двоих детей решила заняться их развитием и поняла, что необходимы знания в той же области скорочтения. Получила дополнительное образование по скорочтению, ментальной арифметике, нейрофитнесу. Могу вести занятия для детей в возрасте от пяти до 13,14 лет, - говорит она.

Дополнительное образование Юлия Роденко получила в 2018 году. Около года апробировала его на своих детях и детях знакомых. По ее словам, необходимость открытия центра была связана с увеличением количества желающих получать знания по данным методикам. Временно безработная Юлия Роденко разработала бизнес-проект открытия образовательного центра и пришла с ним в Центр занятости населения.

"По программе "Самозанятость населения" представила проект открытия детского образовательного центра. Экспертная комиссия в центре занятости населения его одобрила. Выделили средства - около 200 тысяч рублей. Условия по программе - бизнес должен существовать, необходимо иметь собственные вложения – все это у меня было. Эти средства помогли в открытии, дали импульс для развития", - сказала предприниматель.

| Фото: Юлии Роденко | Фото: Юлии Роденко

Центр развития детей "Альфа" она открыла в августе 2019 года. Господдержку направила на покупку мебели, оборудования для кабинета, который находится в арендованном помещении.

"Есть возможность еще раз обратиться в Центр занятости по данной программе на дальнейшее развитие. Хотим открыть собственное помещение, организовать рабочие места. Все это планы 2021 года", - поделилась директор центра развития детей.

Около 50 детей обучаются в центре по трем направлениям. С переходом на дистанционное обучение Юлия Роденко общается с воспитанниками в режиме онлайн.

Анжела Лебедева