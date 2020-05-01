  • 30 мая 202030.05.2020суббота
  • USD70,7520
    EUR78,5489
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Аграрный университет приглашает на День открытых дверей онлайн

Общество, 15:19 30 мая 2020

Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив)

День открытых дверей пройдет онлайн в ГАУ Северного Зауралья 4 июня в 16 часов.

Участникам покажут образовательные и научные лаборатории, спортивную и социальную инфраструктуру вуза. В прямом эфире выступят ректор университета Елена Бойко, руководители институтов, ответственный секретарь приемной комиссии. Желающие могут задать вопросы и получить ответы в прямом эфире.

"2020 год мы объявили годом цифровой трансформации университета. Мы и представить не могли насколько актуальным окажется этот посыл. Все внезапно оказались в новом мире, где многие привычные процессы стали недоступны. Однако наш университет смог быстро перестроить учебный процесс. Сегодня с помощью современных технологий мы строим с вами новые отношения и коммуникации. Нам очень важно сориентировать абитуриентов и членов их семей в особенностях приемной кампании этого непростого 2020 года"", - отметила ректор университета Елена Бойко.

Трансляция будет идти в группах ГАУ Северного Зауралья во Вконтакте, Одноклассниках и на YouTube-канале.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГАУ Северного Зауралья , День открытых дверей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 30.05.2020День защиты детей по-семейному: тюменцев ждут онлайн-показы мюзиклов и спектаклей
17:00 30.05.2020Ишимская молодежь доказала, что работать можно где угодно
16:34 30.05.2020О необходимости ношения масок детьми рассказали в региональном департаменте здравоохранения
16:10 30.05.2020В поликлиниках региона возобновят плановый прием с 1 июня