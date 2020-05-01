Аграрный университет приглашает на День открытых дверей онлайн

Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив) Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив)

День открытых дверей пройдет онлайн в ГАУ Северного Зауралья 4 июня в 16 часов.

Участникам покажут образовательные и научные лаборатории, спортивную и социальную инфраструктуру вуза. В прямом эфире выступят ректор университета Елена Бойко, руководители институтов, ответственный секретарь приемной комиссии. Желающие могут задать вопросы и получить ответы в прямом эфире.

"2020 год мы объявили годом цифровой трансформации университета. Мы и представить не могли насколько актуальным окажется этот посыл. Все внезапно оказались в новом мире, где многие привычные процессы стали недоступны. Однако наш университет смог быстро перестроить учебный процесс. Сегодня с помощью современных технологий мы строим с вами новые отношения и коммуникации. Нам очень важно сориентировать абитуриентов и членов их семей в особенностях приемной кампании этого непростого 2020 года"", - отметила ректор университета Елена Бойко.

Трансляция будет идти в группах ГАУ Северного Зауралья во Вконтакте, Одноклассниках и на YouTube-канале.