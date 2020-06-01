Юных тюменцев приглашают в "Академию вечеринок"

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Стать участниками проекта "Академия вечеринок" могут юные жители Тюмени. Проект стартовал 30 мая в группе "Общегородские официальные мероприятия" в социальной сети ВКонтакте, сообщает городской департамент культуры.

До 7 июня в группе будут выходить ролики с заданиями от любимых героев: куклы Лол, Эвереста, Карамельки, Инстаграма, Ютуба и других. Ребятам нужно будет внимательно посмотреть ролик и выполнить задание, сняв его на видео. В ряды студентов "Академии вечеринок" примут всех, кто выполнит задания сказочных героев. Юные тюменцы посоревнуются за кольцевую лампу, PowerBank и энциклопедию.

Чтобы принять участие в проекте и побороться за призы, необходимо заполнить форму по ссылке. Подробная информация здесь.