К реконструкции спорткомплекса приступили в Упорово

| Фото: Автономное учреждение "Физкультура и спорт" | Фото: Автономное учреждение "Физкультура и спорт"

Реконструкцию спорткомплекса "Ладья" начали в Упоровском районе в конце мая.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отдела архитектуры администрации муниципалитета Вячеслав Айдарбеков, проект предусматривает возведение двухэтажного пристроя площадью 432 кв. метров.

"В нем будут размещаться три спортивных помещения, дополнительные бытовые помещения для спортсменов – душевые, санузлы, раздевалки и трибуны для зрителей на 78 посадочных мест", - рассказал он.

Как пояснил глава района Леонид Сауков, спорткомплекс "Ладья" был построен в 2008 году, сегодня его зал не вмещает все активно развивающиеся виды спорта, а областные соревнования, например, по волейболу, собирают большое количество болельщиков, которым не хватает места на небольшом балконе.

"Мы оборудуем борцовский зал, в котором смогут заниматься наши юные дзюдоисты. Появятся залы для занятий настольным теннисом и бильярдом. Проект предусматривает замену паркета в существующем зале спорткомплекса и некоторые другие более мелкие, но необходимые работы," - добавил Леонид Сауков.

По его словам, работы планируется завершить в ноябре. Расширение спорткомплекса, который располагается на одной территории с Упоровской средней школой, позволит решить в будущем важный вопрос по организации питания школьников. Сейчас помещение столовой не вмещает всех учеников, поэтому питание организованно посменно. С учетом реконструкции спорткомплекса готовится проект по переоборудованию спортзала школы под столовую. Существующее помещение столовой полностью займет пищеблок.

| Фото: Автономное учреждение "Физкультура и спорт" | Фото: Автономное учреждение "Физкультура и спорт"

Ирина Кургузова