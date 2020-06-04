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Четырнадцать дворов Калининского округа Тюмени благоустроят в 2020 году

Общество, 17:14 04 июня 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Благоустройство четырнадцати дворовых территорий, расположенных на территории Калининского округа, началось в Тюмени, сообщает городская администрация.

На территориях планируется обустроить 19 детских, девять турниковых площадок. Из них на восьми детских и на всех турниковых площадках будет уложено травмобезопасное покрытие.

Также на дворовых территориях будет устроено 363 машиноместа, 30 из них – для инвалидов. Во дворах появится освещение, будут отремонтированы тротуары, проезды, отмостки. На трех объектах запланирован ремонт тепловых сетей, еще на одном – ремонт сетей водоснабжения.

Руководитель управы Калининского округа Владимир Кильтау регулярно проводит планерки и вместе с представителями управляющих компаний, подрядчиками и активными жителями проверяет работу по благоустройству дворов, вошедших в программу "Формирование комфортной городской среды".

Так, во дворе дома № 9 по ул. Луначарского строители заасфальтировали площадки, устанавливают бордюры и проводят подготовительные работы к обустройству проезжей части.

На придомовой территории дома №18 по улице Московский тракт завершены монтажные работы, идут работы по планированию территории, прокладке коммуникаций для освещения и для устройства системы водоотведения. Совсем скоро здесь появятся игровые и спортивные площадки, территория, предусмотренная для тихого отдыха. В рамках благоустройства предусмотрено увеличение площади проезжей части, парковочных мест в каждом дворе.

"Ежедневно на объекте задействовано около тридцати человек. У всех есть допуск к работе в период повышенной готовности. Сроки перед нами стоят сжатые, но на качестве работ это никак не скажется – все будет выполнено в соответствии с проектом", – рассказал Владимир Кильтау.

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# благоустройство дворов , Владимир Кильтау

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