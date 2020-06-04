Сварщик из Омутинского занялся тепличным бизнесом и выращивает огурцы

| Фото: ИИД "Сельский вестник" с. Омутинское | Фото: ИИД "Сельский вестник" с. Омутинское

Около 50 кг огурцов в день собирает индивидуальный предприниматель из Омутинского Сергей Русаков, сообщает ИИД "Сельский вестник".

Тепличным бизнесом предприниматель занялся в 2017 году. Основной вид деятельности у Сергея Русакова - производство строительных металлических конструкций и изделий. Но услугами сварщика население в основном пользуется в летний период. Зимой бизнесмен решил выращивать огурцы.

"Прочитал много литературы, пересмотрел в интернете кучу видео. После рискнул взяться за новое дело. Начал со сварки каркаса. Готовую конструкцию покрыл поликарбонатом, завез землю, перегной, сделал отопительный котел, провел по внутреннему периметру помещения и между грядками трубы. Стал ждать первые всходы", - рассказал Сергей Русаков.

Высота построенной теплицы обязывает максимально эффективно использовать свободное пространство. Бизнесмен натягивает веревки вверх более трех метров. Всего в теплице 10 сорокаметровых грядок. В каждой растет 130 корней. Русаковские огурцы - экологически чистый продукт, который выращивается только с применением перегноя, навоза,

"Управляюсь с ними один. Прихожу в шесть утра, для бесперебойного капельного полива набираю в емкость воду и весь день собираю урожай. Ухожу затемно. Овощи с грядки расходятся по магазинам района в день их сбора. Приезжал крупный покупатель из Тюмени, предлагал сотрудничество. Площади теплицы пока не позволяют удовлетворить его спрос - ежедневно требуется две тонны. Пришлось отказать", - отметил Русаков.

За два года работы бизнесмену приходилось сталкиваться с трудностями. Проблемы возникали из-за своих же ошибок, говорит он. В этом году крепкие зацветшие плетни сгубила белокрылка.

"Сначала думал, что листья огурцов пожелтели из-за нехватки света, поменял прожекторы. Когда понял, что это дело насекомого, было уже поздно. Вредителя развелось столько, что бороться с ним не было смысла. Третьего января открыл все окна в теплице, заморозил ботву и выдергал ее. Потом пролил гряды кипятком. Так справился с белокрылкой и по новой высадил рассаду. Вместо января, урожай начал снимать только в марте", - рассказал предприниматель.

В планах у Сергея Русакова увеличить размеры теплицы и расширить производство.