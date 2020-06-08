Партнеры по НОЦ участвуют в грантовом конкурсе на проведение научных проектов

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Партнеры по НОЦ участвуют в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития, которые проводит Министерство науки и высшего образования России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

От базовой организации НОЦ – ТюмГУ - представлена заявка "Антропоцен Северной Евразии: проблемы измерения, ключевые факторы, сценарии развития". В составе консорциума – научно-исследовательские институты СО РАН, а также партнеры по НОЦ из ХМАО-Югры. Для подготовки основной заявки от ТюмГУ, как головной организации, объединили усилия эксперты по биоразнообразию, почвоведению, геологии и экологической истории трех лабораторий Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ и Сетевого исследовательского центра "Человек, природа, технологии", созданного в ТюмГУ в июле 2019 года.

Проект, в случае поддержки, позволит включить в глобальные исследования антропоцена Сибирь, понять долговременные тренды во взаимодействии человека и природы в условиях Севера, исторических предпосылок современных экологических проблем и роли общественно-политических, экономических и культурных факторов в их разрешении.

Кроме того, ТюмГУ вошел в целый ряд научных консорциумов с партнерами по НОЦ. По проекту с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Институтом биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН представлена заявка "Фундаментальные проблемы экологии биосистем и экологическая безопасность": исследователи ТюмГУ будут изучать биологию векторов трансмиссивных заболеваний человека и животных.

С Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений – проект "Фундаментальные основы разработки высокотехнологичных систем фитосанитарного контроля посевов и урожая".

С Алтайским госуниверситетом и Тюменским научным центром СО РАН – проект "Биоразнообразие, эндемизм и микровидообразование биоты Азиатской России и сопредельных территорий на примере крупнейших групп сосудистых растений, лишайников и членистоногих в свете молекулярно-генетических и анатомо-морфологических подходов".

Проблемы биобезопасности заострены в актуальном проекте с НИИ системных исследований РАН в качестве головной организации "Математическое моделирование динамики коронавирусной инфекции COVID-19 на основе несеточных методов, кинетического, гидродинамического и нейросетевого подходов".

Поданы заявки на проведение крупных проектов с участием ТюмГУ, где в качестве головных организаций выступают новые партнеры.

Все поданные для участия в конкурсе проекты соответствуют Стратегии НТР РФ и приоритетам деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. Конкурс составит около десяти заявок на один присужденный грант. Объем финансирования по грантам составит до 300 млн рублей на три года. Для поддержки проектов НОЦ используется модель многоканального финансирования. Для решения поставленных задач планируется привлекать средства федерального и регионального бюджетов, внебюджетных средств организаций НОЦ, индустриальных партнеров и международных фондов.