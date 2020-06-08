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Онлайн-выставка "Моя Россия" стартовала в Голышманово

Общество, 19:02 08 июня 2020

Голышмановская ДШИ | Фото: Голышмановская ДШИ

Онлайн-выставка детских рисунков "Моя Россия" стартовала в Голышмановском городском округе с 5 июня и посвящена Дню России. Участниками выставки могут стать дети разного возраста.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Голышмановской Детской школы искусств им. Л. И. Шарохи Ирина Ларионова.

"В первую очередь мы ждем работы наших воспитанников. Главное, это то, что дети - участники выставки "Моя Россия" должны при размещении рисунков в социальных сетях указывать хештеги #МояРоссия #МыРоссия #МыВместе #ДеньРоссииГолышманово. Не забыть также писать свои фамилию, имя, название рисунка и возраст", - рассказала Ирина Ларионова.

По словам директора голышмановской Детской школы искусств, дети могут нарисовать любимые уголки Родины: дом, сад или школу, реку, озеро, рыбалку или катание на велосипеде. Сколько человек приняли участие в онлайн-выставке, как заметила Ирина Ларионова, они подсчитают по хештегам. Директор школы искусств уверена, что несмотря на то, что данная выставка проводится впервые, количество желающих поделится своими рисунками на патриотическую тему будет достаточно.

Добавим, в 2019-2020 учебном году в Голышмановской школе искусств обучались 535 детей на отделениях: художественное, хореографическое, музыкальное, раннего эстетического развития. 154 человека получили свидетельство об окончании, из них 23 - по предпрофессиональной программе.

Анжела Лебедева

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# выставка , Голышманово , дополнительное образование , ДШИ

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