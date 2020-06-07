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Юных тюменцев приглашают на онлайн-встречи с краеведами

Общество, 10:03 07 июня 2020

группа "Классные встречи РДШ" ВКонтакте | Фото: группа "Классные встречи РДШ" ВКонтакте

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Юных жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в классных встречах онлайн "Краеведческий экскурс". Они пройдут с 9 по 12 июня, сообщает Российское движение школьников.

Известные краеведы, экскурсоводы и туристы расскажут о развитии региона. Они поделятся интересными фактами о местной культуре, вкладе субъекта в развитие российской культуры, достопримечательностях и знаковых событиях, знаменитых людях, родившихся в Тюменской области.

Встречи будут проходить в прямом эфире онлайн. Расписание "Классных встреч" можно посмотреть здесь.

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# онлайн , Российское движение школьников

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