Тюменцы участвуют в создании онлайн-мозаики из триколоров ко Дню России

| Фото: victorymuseum.ru | Фото: victorymuseum.ru

Жители Тюменской области стали первыми участниками всероссийской акции "Цвета российского флага", организованной Министерством культуры России и Музеем Победы, сообщает музей.

12 июня, в День России, на портале "Культура.РФ" будет создана грандиозная онлайн-мозаика из триколоров, присланных интернет-пользователями. Цифровой флешмоб объединит жителей разных регионов России, позволит им, несмотря на режим самоизоляции и временных ограничений, почувствовать себя неотъемлемой частью огромной страны, ее традиций и культуры.

К флешмобу уже присоединились жители десятков регионов от Калининграда до Сибири. Всего же на почту музея прислали сотни фотографий российских флагов, которые выполнены из игрушечных машинок, цветов, камней, бисера.

Чтобы принять участие в создании красочной онлайн-мозаики, следует до 10 июня отправить фотографию с флагом на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Необходимо указать свой город и размеры триколора.

Подробнее об акции "Цвета российского флага" можно узнать на сайте Музея Победы.