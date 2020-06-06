  • 6 июня 20206.06.2020суббота
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы участвуют в создании онлайн-мозаики из триколоров ко Дню России

Общество, 17:11 06 июня 2020

victorymuseum.ru | Фото: victorymuseum.ru

Жители Тюменской области стали первыми участниками всероссийской акции "Цвета российского флага", организованной Министерством культуры России и Музеем Победы, сообщает музей.

12 июня, в День России, на портале "Культура.РФ" будет создана грандиозная онлайн-мозаика из триколоров, присланных интернет-пользователями. Цифровой флешмоб объединит жителей разных регионов России, позволит им, несмотря на режим самоизоляции и временных ограничений, почувствовать себя неотъемлемой частью огромной страны, ее традиций и культуры.

К флешмобу уже присоединились жители десятков регионов от Калининграда до Сибири. Всего же на почту музея прислали сотни фотографий российских флагов, которые выполнены из игрушечных машинок, цветов, камней, бисера.

Чтобы принять участие в создании красочной онлайн-мозаики, следует до 10 июня отправить фотографию с флагом на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Необходимо указать свой город и размеры триколора.

Подробнее об акции "Цвета российского флага" можно узнать на сайте Музея Победы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# государственный флаг , День России

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 06.06.2020Тюменцы участвуют в создании онлайн-мозаики из триколоров ко Дню России
16:31 06.06.2020В колледжах Тюменской области появятся коворкинги от Студсовета
16:07 06.06.2020Сюрпризы за храбрость получают юные пациенты областной больницы в Тюмени
16:04 06.06.2020Председатель ветеранской организации Герман Смирнов вступился за фронтовика Игната Артеменко