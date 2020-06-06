Ишимцы посмотрят концерты ко Дню России из окон квартир и споют гимн страны

| Фото: ИА "Тюменская линия" архив | Фото: ИА "Тюменская линия" архив

Далее в сюжете Тюменцы участвуют в создании онлайн-мозаики из триколоров ко Дню России

Яркие и интересные мероприятия предложат горожанам в Ишиме ко Дню России. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

"Ишим традиционно заблаговременно украшают, на всех учреждениях вывесят российские флаги. Во дворах пройдут праздничные концерты, подготовленные учреждениями культуры. Жители смогут посмотреть их из окон или с балконов своих квартир и даже принять участие, исполнив вместе с артистами гимн России и любимые песни. Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию и режим ограничительных мер, 12 июня праздник состоится!", - подчеркнул замглавы.

​В День России для учащихся общеобразовательных школ и их родителей пройдет уникальное событие - неделя "Познавай Россию!". Это акции "Россия в объективе", "Рисую Россию", "Моя Россия", флешмоб #МыРоссия и другие.

Также ишимцы присоединятся к акции "Добро в России" - станут тайными доброжелателями и поздравят соседей с Днем России, положив в почтовый ящик анонимное поздравление в виде открытки, сделанной своими руками, фотооткрытку или символический подарок.

​Кроме того, каждый житель Ишима сможет пройти гражданский экзамен, приуроченный ко Дню России, ответив на 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны.

​На улицах города волонтеры раздадут жителям ленточки триколор. В социальных сетях любой желающий сможет стать участником челленджа #РусскиеРифмы, тематического мастер-класса, флешмобов и творческих конкурсов.

Инна Кондрашкина