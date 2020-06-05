Онлайн-экскурсия по редкому фонду научной библиотеки пройдет 12 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-экскурсию "Историческая сокровищница" по редкому фонду Областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева проведут сотрудники учреждения в День России, начало в 12 часов. Увидеть трансляцию можно в социальных сетях библиотеки в Инстаграм и ВКонтакте.

"В этот зал мы приглашаем гостей очень редко, только во время крупных фестивалей или праздников. Многие читатели полагают, что редкий фонд содержит исключительно старинные книги, но это не совсем верно. В нем хранятся еще и дорогостоящие эксклюзивные издания с дизайнерским оформлением, сшитые вручную. Экскурсовод покажет участникам трансляции такие фолианты и книги, связанные с историей российского государства", - рассказала специалист по библиотечно-выставочной работе областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Екатерина Серкова.

Запись экскурсии будет доступна на страницах библиотеки в социальных сетях и после 12 июня.

Татьяна Ковалева