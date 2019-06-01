Варганы и бубны звучат на подворье народов Севера на Цветном бульваре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ненецкий чум, киргизская юрта, казачий курень - национальными подворьями занят каждый уголок Цветного бульвара во время фестиваля "Мост дружбы" в День России. Этот праздник дружбы и единения народов проводят в Тюмени уже много лет подряд, и каждый раз он вызывает яркие эмоции и дарит много радости. В этот раз в фестивале приняли участие 22 подворья. Каждое презентовало культуру и обычаи своего народа.

На подворье Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" всем нашлось занятие по душе.

"Для нас это уже 25 областной фестиваль. Каждый год мы думаем о том, чем будем удивлять и заинтересовывать наших гостей. На открытие мы привезли разнообразные музыкальные инструменты народов Севера. Это варганы, бубны, нарс-юхи и другие", - отметила председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр" Ирина Малых.

Она рассказала, что нарс-юха в переводе с языка ханты означает поющее дерево. Это музыкальный струнный щипковый инструмент длиной около метра с корпусом, напоминающим плоскодонную лодку, корпус покрыт еловой декой и на него натягивают жилы животных.

Под этот инструмент звучат мужские героические песни о подвигах легендарных богатырей, эпические былины - тарнын-ары. Под звуки этого инструмента исполняются танцы на медвежьем празднике. Им пользуются шаманы, певцы-лекари.

"У нас есть свои постоянные посетители, которые приходят к нам каждый год. Традиционно мы установили летний ненецкий чум и убрали его по всем традициям. В жилище может зайти любой желающий. Экскурсовод расскажет о поведении в чуме, о правилах жизни в нем", - добавила Ирина Малых.

Организаторы ненецкого подворья не отступают от традиции. На подворье работали мастера декоративно-прикладного творчества. Они помогали всем желающим изготовить обереги из бисера, национальные орнаменты из сукна, игрушки. Для детей были организованы национальные подвижные игры.

"Тынзян на хорей - это ременной аркан длиной не более 30 метров для ловли оленей. Это, пожалуй, один из самых сложных и зрелищных видов состязаний в многоборье, требующий хорошей сноровки, поэтому для детей мы его немного упростили и предлагали им кидать кольца на рога оленя. Перетягивание на палках - играющие садятся на шкуру оленя друг против друга, берутся за палку двумя руками и упираются друг в друга ступнями ног. Побеждает сильнейший, кто перетянет соперника. Можно испытать свои силы в прыжках через нарты", - пояснила Ирина Малых.

Были представлены и головоломки ручной работы "Собери стадо". Это деревянная косточка, на которой висят шарики, изображающие оленей. Шарики нужно перекатывать, при этом веревку нельзя развязывать и разрезать.

"Эти головоломки развивают мышление и смекалку. На Севере детей учат логически и масштабно мыслить. В три года дети уже решают такие головоломки без помощи родителей", - подытожила Ирина Малых.

На Цветном бульваре еще очень много интересного. На двух площадках выступают лучшие исполнители и коллективы. Открыты для посещения еще подворья: Центра культуры и творчества финно-угорских народов, украинцев Тюменской области, белорусов, казахов, армян и другие.

На каждом подворье хозяйки радушно накрывают стол и с радостью встречают гостей. В качестве угощения — традиционные праздничные блюда. У каждого народа есть чем порадовать гурманов: манты на пару и жареные баурсаки, хворост и чак-чак, вареники и долма с настоящими виноградными листьями, плов, шашлык и многое другое.

Ирина Шемякина