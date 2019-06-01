Александр Моор: будущее России зависит от каждого жителя

| Фото Даниила Савиных. admtyumen.ru | Фото Даниила Савиных. admtyumen.ru

Далее в сюжете Областной фестиваль «Мост дружбы» объединил десятки тысяч тюменцев, заявил губернатор

Каждый житель Тюменской области своим добросовестным трудом пишет новые страницы в истории нашей страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая митинг-концерт в честь Дня России, который проходит на Цветном бульваре в Тюмени.

"Россия - в каждом из нас, в наших сердцах, в наших делах. У нашей страны - тысячелетняя история и уникальное культурное наследие. В крепких традициях и преемственности поколений заключается сила и мощь нашей Родины", - обратился губернатор к жителям, пришедшим на Цветной бульвар.

В 2019 году Тюменская область отмечает 75-ю годовщину со дня образования. Нынешнее поколение тюменцев продолжает традиции отцов и дедов, отметил глава региона.

"Мы вместе укрепляем и развиваем Тюменскую область, нашу экономику и социальную сферу. Делаем более комфортной жизнь в наших городах и районах. Радуемся достижениям наших земляков в науке, культуре и спорте. Из успехов каждого жителя региона складывается наш общий успех", - подчеркнул Александр Моор.

Митинг-концерт на Цветном бульваре собрал более 12 тысяч гостей. Вместе с губернатором с Днем России тюменцев поздравили глава города Руслан Кухарук, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев и председатель Тюменской областной общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова. В рамках митинга состоялось открытие юбилейного XXV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

"Сегодня мы в двадцать пятый раз проводим областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы". Каждый год этот праздник позволяет нам окунуться в атмосферу гостеприимства, увидеть все многообразие и великолепие традиций и обычаев, культуры, ремесел и кухни всех национальностей. Я уверен, что только в обстановке межнациональной дружбы мы можем сделать Россию еще более крепкой и великой страной. У нас с вами все получится", - подчеркнул Александр Моор.

Митинг завершился торжественным выносом на площадку перед сценой огромного российского триколора. Александр Моор и собравшиеся на сцене лидеры национально-культурных общественных объединений региона вместе с гостями праздника хором исполнили Гимн России.

Отметим, что по всей Тюменской области сегодня проходит более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню России. В них принимают участие около 25 тыс. человек.

Евгений Бабенко