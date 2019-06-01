Квитка: в основе благополучия страны заложен труд и талант граждан

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

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12 июня - государственный праздник, который объединяет всех граждан Российской Федерации. В этот день россияне чтят многовековую историю страны и ее современные достижения, гордятся силой великого государства. С такими словами поздравления депутат Государственной Думы Иван Квитка обратился к жителям Тюменской области, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Он добавил, что традиционно в этот день многонациональная Тюменская область широко отмечает День России, люди целыми семьями приходят на торжественные мероприятия, поздравляют друг друга с праздником.

"Нам есть чем гордиться. Родной регион развивается, с каждым годом становится все более комфортным для людей. Созданы условия для укрепления экономической, общественной, культурной и духовной жизни. В основе этих преобразований заложен труд и талант жителей области, которые любят родную землю и стремятся сделать ее еще лучше", – сказал Квитка и пожелал землякам успешной реализации намеченных планов, крепкого здоровья и всего самого доброго.